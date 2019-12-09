Euro
6.44
Dolar
5.81
BIST 100
108,786.10
Altın
1,462.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,08 değer kaybıyla 108.786,06 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.12.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 83,09 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,81 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,82 ile taş, toprak en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile bilişim oldu.

Gün içinde yükselerek 109.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 108.500-109.000 bandında dengelendi.

Analistler, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'yla hareketlenecek gündeme kadar piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini belirtti.

Yarın yurt dışında Çin'de enflasyon verisi ve Almanya'da ZEW endekslerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 ve 111.200 seviyelerinin direnç, 106.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye-Libya anlaşmasının hukuki ve stratejik boyutları
Devasa sorunlarını çözmeden Fransa’da sular durulmaz
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Merkez Bankası aralık ayı beklenti anketi açıklandı

Borsa haftaya yatay başladı

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı

Yatırım fonlarının büyüklüğü 100 milyar lirayı aştı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Emlak Konut Riva projesine devam edecek

Emlak Konut Riva projesine devam edecek