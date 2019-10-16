Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
94,137.22
Altın
1,489.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,39 puan ve yüzde 1,18 azalarak 94.137,22 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 16.10.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,18 değer kaybıyla 94.137,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.120,39 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 0,88 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,71 ile spor, en çok gerileyen yüzde 4,78 ile madencilik oldu.

Gün içinde 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, daha sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin haber akışının gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yla yapılacak görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

Yarın yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Barış Pınarı Harekatı İran'da karşıt grupları birleştirdi
Refah ülkesi Danimarka'nın mülteci düşmanlığı
ABD müesses nizamı barış değil kaos peşinde
Tunus’ta demokrasinin üçüncü baharı
Uluslararası hukuk düzeninde meşruiyet krizi

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsadan 'açığa satış' tedbiri

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa İstanbul banka hisselerinde 'açığa satışı' yasakladı

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar yön arayışında

Küresel piyasalar yön arayışında