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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.046,43 puan ve yüzde 5,10 azalarak 93.981,39 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 14.10.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,10 değer kaybıyla 93.981,39 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5.046,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 8,21, holding endeksi yüzde 4,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

98.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve Avrupa borsalarındaki gerileme ve bankacılık hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle 94.000 puanın altına geriledi.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı ile ilgili ABD ve Avrupa tarafından gelen açıklamaların TL varlıklar üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de enflasyon, Almanya'da ZEW endeksleri ve ABD'de New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 ve 92.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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