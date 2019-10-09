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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2210,54 puan ve yüzde 2,17 azalarak 99.648,74 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.10.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,17 değer kaybıyla 99.648,74 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2210,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,07, holding endeksi yüzde 2,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,74 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 4,32 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 102.500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki yükseliş ve bankacılık hisselerindeki yoğun satışların negatif etkisiyle analistlerin destek olarak nitelendirdiği 100.000 puanın altına geriledi.

Analistler, yurt içi piyasalar açısından Suriye sınırındaki gelişmelerin yakından takip edileceğini, konuyla ilgili yapılan açıklamaların piyasaların yönü üzerinde etkili olabileceğini belirterek, ABD ve Çin tarafından gelebilecek açıklamaların izleneceğini ifade etti.

Bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının yatırımcıların noktasında olduğunu aktaran analistler, yarın yurt içinde dış ticaret endeksleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 97.200 seviyelerinin destek, 103.400 puanın direnç konumuna geldiğini kaydetti.


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