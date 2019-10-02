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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 103.509,22 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 02.10.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 103.509,22 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 367,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,98, holding endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,72 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,73 ile kimya, petrol, plastik oldu.

BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda azalan risk iştahıyla birlikte dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıdı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret gelişmeleri, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirtti.

Yarın yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE), yüzde 1,34 artmasını bekliyor. Bir önceki ay yüzde 15,01 olan yıllık enflasyonun yüzde 9,64'e düşeceği hesaplanıyor.


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