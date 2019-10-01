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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,46 puan ve yüzde 1,10 azalarak 103.876,56 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.10.2019
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybıyla 103.876,56 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.156,46 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,99, holding endeksi yüzde 0,53 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,62 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 3,72 ile ulaştırma oldu.

Gün içinde 105.297,46 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, banka pay piyasalarında etkili olan kar satışları ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle 103.500 - 104.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ADP özel sektör istihdam verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.500 seviyesinin ise direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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