Euro
6.16
Dolar
5.65
BIST 100
105,033.00
Altın
1,471.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan ve yüzde 0,11 azalarak 105.033,02 puana indi.

Murat Aslan   | 30.09.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 105.033,02 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 119,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 azalırken, holding endeksi yüzde 0,26 arttı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,69 ile taş toprak oldu.

Haftaya alıcılı başlayan Borsa İstanbul’da, gün boyu 105.000-105.800 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 105.500 puanın altında dengelendi.

Analistler, geçen haftanın son işlem gününde yaklaşık yüzde 7 yükselen banka hisselerinde bugün etkili olan kar satışlarının, BIST 100 endeksinin yükselişini sınırladığını kaydetti.

Yarın, dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ile Çin arasında gelecek hafta hareketlenmesi beklenen ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 105.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda 106.400 ve 107.200 seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 102.500’ün destek konumunda olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Sebastian Kurz’un ikinci zaferi
Suudi Arabistan'ın dev savunma bütçesi güvenlik sağlamıyor
Trump’ın 'Buy American' güvencesi ve Aramco saldırısı
Asya jeopolitiğinde stratejik ortaklık: Çin ve Pakistan
Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün aktif toplamı 8 ayda yüzde 10,4 büyüdü

Dolar/TL, 5,6550 seviyesinden işlem görüyor

Borsa, haftaya yükselişle başladı

Borsa, haftaya yükselişle başladı

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı

Yurt içi piyasalar YEP'e odaklandı
Borsa 105.000 puanı aştı

Borsa 105.000 puanı aştı