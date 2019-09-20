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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,07 puan ve yüzde 0,10 azalarak 100.236,70 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.09.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybıyla 100.236,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 102,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 8,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,04, holding endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,20 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 2,60 ile gıda, içecek oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ulusal bankasını yaptırım listesine aldıklarını açıklaması sonrası artan jeopolitik risk algısıyla düşüşe geçerek 100.000 - 100.500 bandında üzerinde dengelendi.



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