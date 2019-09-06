Euro
6.33
Dolar
5.72
BIST 100
98,987.48
Altın
1,521.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 98.987,48 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.09.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kaybıyla 98.987,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.290,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,30 holding endeksi yüzde 1,22 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Bu hafta enflasyon verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) ilişkin artan faiz indirim beklentilerinin piyasaları desteklemesi ve döviz kurları ile tahvil faizlerindeki düşüş eğiliminin sürmesiyle pozitif bir seyir izleyen ve analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 100.500'ün üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla ve bankacılık hisselerinde yoğunlaşan satışlarla haftanın son işlem gününde düşüşe geçerek 99.000 seviyesinin altına geriledi.

Analistler, haftaya yurt içinde TCMB'nin Para Politikası Kurulu Toplantısında açıklayacağı faiz kararının ve ödemeler dengesi istatistiklerinin yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB'nin 12 Eylül’deki faiz kararı öncesinde Türk lirası varlıklardaki pozitif seyrin devam edebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.500 seviyesinin direnç, 98.500'ün desek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sisi rejimi Mübarek dönemini aratıyor
Anlaşmasız Brexit AB'yi de vurur
Almanya’da aşırı sağın yükselişi AB'yi etkileyebilir
ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekilmesi
ABD-Çin gerilimi: Soğuk savaşa doğru

Benzer haberler

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı

Borsadaki otomotiv şirketlerinin karı ilk yarıda arttı