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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,23 puan ve yüzde 0,18 azalarak 101.900,25 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 01.08.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,18 değer kaybıyla 101.900,25 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 182,23 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,42 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,46 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,65 ile inşaat oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 102.000 seviyesinin üzerini test etmesine karşın bu seviyelerde tutunamadı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam başta olmak üzere başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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