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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.412,27 puan ve yüzde 1,37 azalarak 102.044,99 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 25.07.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,37 değer kaybıyla 102.044,99 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.412,27 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,79, holding endeksi yüzde 1,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,10 ile iletişim oldu.

Gün içinde dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 104.153,89 puana kadar çıktıktan sonra bu seviyeden gelen kar satışlarıyla analistlerin destek olarak nitelendirdiği 102.500 seviyesini kırarak 102.000 puan sınırına geriledi.

Analistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 425 baz puan düşürerek yüzde 24'ten yüzde 19,75'e çekmesinin piyasalara etkisinin sınırlı olduğunu belirterek, piyasaların kendi dinamikleri içerisinde hareket ettiğini ifade etti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de büyüme başka olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 103.400 seviyesinin direnç, 100.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

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