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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 837,65 puan ve yüzde 0,84 azalarak 99.363,32 puana indi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 03.07.2019
Borsa, günü düşüşle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kaybıyla 99.363,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 837,65 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,03, holding endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,20 ile finansal,kiralama, faktoring oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda jeopolitik risk algısının artmasıyla 100 bin puanın üzerinde tutunamadı.



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