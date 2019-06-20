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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 94.157,69 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 20.06.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,09 değer kaybıyla 94.157,69 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 86,37 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,13 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 2 ile kimya, petrol ,plastik oldu.

Küresel piyasalarda artan risk iştahının etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen ve 95.954,82 puana kadar yükselen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 94.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine bu yıl başlayabileceği sinyalini vermesinin küresel piyasalardaki risk iştahını artırdığını, bu durumun da dünya borsalarına pozitif yansıdığını söyledi.

Yarın yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD ve Avro Bölgesinde açıklanacak hizmet sektörü ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.500 puanın direnç konumunda geldiğini, 88.500 puanın ise destek seviyesi olduğunu kaydetti.


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