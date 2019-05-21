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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.461,89 puan ve yüzde 1,68 azalarak 85.309,58 puana geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.05.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

Istanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,68 değer kaybıyla 85.309,58 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.461,89 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,14, holding endeksi yüzde 2,10 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,30 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 5,56 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 87.153,69 puana kadar çıkan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 85.309,58 puanla 27 Ocak 2017 tarihinden bu yana en düşük kapanışını gerçekleştirdi.

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