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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 248,04 puan ve yüzde 0,26 azalarak 94.535,10 puana geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 29.04.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybıyla 94.535,10 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 248,04 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,64 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 13,18 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 3,81 ile finansal, kiralama,faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 94.500 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gerçekleştireceği Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısının yurt dışında ise Avro Bölgesinde büyüme, Almanya'da enflasyon Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

TCMB'nin, geçen haftaki Para Politikası Kurulu toplantısında beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmamasına karşın karar metninin "güvercin" olarak değerlendirilmesinin ardından TCMB Başkanı Murat Çetintaya'nın yarınki iletişimiyle bankanın bu yıl ve gelecek yıla ait enflasyon tahminlerinin piyasalar üzerinde etkili olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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