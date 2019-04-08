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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan ve yüzde 1,83 azalarak 96.978,32 puana geriledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 08.04.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,83 değer kaybıyla 96.978,32 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.805,05 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi yüzde 1,67 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran yüzde 0,54 ile finansal, kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,79 ile spor oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 99.000 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, 97.000 puanın altında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.400 ve 95.500 seviyelerinin destek, 99.300'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

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