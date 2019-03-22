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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,45 değer kaybıyla 99.835,31 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 22.03.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,45 değer kaybıyla 99.835,31 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.572,48 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 6,64, holding endeksi yüzde 2,14 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran kazandıran yüzde 0,45 ile ticaret, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 103.755,75 puanı görmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 99.500 - 100.000 bandında dengelendi.

Analistler, yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarında satışların güçlenmesine neden olduğunu belirterek, 5,50 direncinin kırılması ile 5,7487'ye kadar çıkan dolar/TL'nin, 5,68 seviyelerinde dengelendiğini kaydetti.

Analistler, haftaya yurt içinde imalat sanayi kapasite kullanım oranı, iş gücü istatistikleri, sektörel güven endeksleri ve ekonomik güven endeksinin yurt dışında ise ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 seviyelerinin destek, 102.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

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