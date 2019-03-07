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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 102.282,68 puandan tamamladı.

Erhan Cihan Ünal   | 07.03.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,13 değer kaybıyla 102.282,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.170,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,40, holding endeksi yüzde 1,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,03 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 5,12 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 104.194,20 puanı gören BIST 100 endeksi bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek günü 102.000-102.500 bandında tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de inşaat izinleri ve istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini söyledi.

ABD ile Çinli yetkililer arasında devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit sürecine ilişkin belirsizliklerin de yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 puanın destek, yükselişlerde ise 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

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