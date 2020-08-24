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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,13 değer kaybederek günü 1.108,44 puandan tamamladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.08.2020
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,44 puan azalırken, toplam işlem hacmi 16,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 1,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,58 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 9,56'yla spor, en çok gerileyen ise yüzde 1,87'yle elektrik oldu.

BIST 100 endeksi, en yüksek 1.118,11 ve en düşük 1.106,23 seviyelerini görmesinin ardından günü de önceki kapanışa göre yüzde 0,13 azalışla 1.108,44 puandan tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde Reel Kesim Güven Endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranı verilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Tüketici Güven Endeksi ile Richmond Fed İmalat Sanayi Endeksi'nin izleneceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.070 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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