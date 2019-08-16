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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 değer kaybıyla 95.734,17 puandan tamamladı.

Bekir Gürdamar   | 16.08.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,87 düşüşle 95.734,17 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 844,52 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,93, holding endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,08 ile madencilik, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 97.500 puanı test etmesinin ardından özellikle banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla düşüşe geçerek, 95.734,17 puandan kapanış yaptı.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve İtalya ile İngiltere başta olmak üzere siyasi gelişmelerin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirtti.

Gelecek hafta Jackson Hole'da gerçekleştirilecek toplantıdan gelecek mesajlar, ABD Merkez Bankasının toplantı tutanakları ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere ekonomi takviminin yoğun olduğunu ifade eden analistler, yurt içinde ise Hazine'nin düzenleyeceği ihalelerin takip edileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000 seviyesinin destek 98.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

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