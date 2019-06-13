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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybıyla 90.501,48 puandan tamamladı.

Erhan Cihan Ünal   | 13.06.2019
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,27 değer kaybıyla 90.501,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.104,35 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,87, holding endeksi yüzde 2,16 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,97 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,94 ile iletişim oldu.

Genele yayılan satışların etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü 90.500 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise Asya'da sanayi üretimi ve ABD'de perakende satışlar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 90.200 seviyelerinin destek, 95.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, nisanda cari işlemler hesabının 1,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor.

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