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Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan ve yüzde 0,44 azalarak 103.730,59 puana geriledi.

Erhan Cihan Ünal  | 05.03.2019
Borsa günü düşüşle tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 103.730,59 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 462,74 puan azalırken, toplam işlem hacmi 9,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,43 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,75 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,74 ile inşaat oldu.

Dünya borsaları ve döviz kurlarındaki dalgalı seyre paralel 103.500-105.000 bandında hareket eden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,44 azalışla 103.730,59 puandan tamamladı.

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