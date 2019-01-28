İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kaybıyla 101.289,75 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 511,66 puan azalırken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,70 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,07 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,16 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,48 ile metal ana sanayi oldu.

Haftaya yükselişle başlayan ve 102.807,49 puanla yaklaşık 8 ayın zirvesini gören BIST 100 endeksi, öğleden sonra dünya borsalarındaki satıcılı seyir ve döviz kurlarındaki yükselişin negatif etkisiyle düşüşe geçti.

Muhabir: Bekir Gürdamar