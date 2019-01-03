İSTANBUL

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.465,99 puan azalırken, toplam işlem hacmi 5,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,51, holding endeksi yüzde 2,96 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,05 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,50 ile ulaştırma oldu.

Dünya borsalarındaki değer kayıpları ve yükseliş eğilimindeki döviz kurlarının etkisiyle özellikle günün ikinci yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü analistlerin destek olarak nitelendirdikleri 87.200 puanın hemen üzerinde tamamladı.

Muhabir: Bekir Gürdamar



