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Ekonomi

Borsa günü 118.500 sınırında tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 2,36 değer kazancıyla günü 118.485,24 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 06.07.2020
Borsa günü 118.500 sınırında tamamladı

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 2.736,77 puan artarken, toplam işlem hacmi 21,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. 

Bankacılık endeksi yüzde 2,35, holding endeksi yüzde 2,64 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri kazandırırken, en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile taş, toprak sektörü oldu.

Dünya borsalarındaki yükselişlerin pozitif etkisiyle 118,500 puanın üzerini test eden BIST 100 endeksi, 118.485,24 puanla 19 şubattan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, Borsa İstanbul AŞ tarafından 6 yabancı kuruluş için 1 ila 3 ay "açığa satış yasağı" tedbiri uygulanacağının duyurulduğunu anımsatarak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu söyledi.

Yarın yurt dışında Almanya'da sanayi üretimi, ABD'de JOLTS açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 118.800 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 114.000 puanın ise destek olarak izleneceğini kaydetti.

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