Euro
6.53
Dolar
5.88
BIST 100
118,663.70
Altın
1,559.54
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,57 değer kazancıyla 118.663,70 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 10.01.2020
Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 673,25 puan artarken, toplam işlem hacmi 15,3 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,56, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 6,45 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 2,45 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi,119.000 puanın üzerini test ettikten sonra 118.663,70 puanla 28 Şubat 2018 tarihinden bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Süleymani sonrası İran’ın bölgesel politikaları
Brezilya’yı 2020’li yıllarda ne bekliyor?
Türkiye-Azerbaycan ekonomik ilişkileri stratejik boyutlar kazanıyor
ABD-İran çatışması vekiller üzerinden devam edecek
GÖRÜŞ - Araplar Türkiye’den neden korkar?

Benzer haberler

Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı

Borsa günü 118.500 puanın üzerinde tamamladı

Tahvil faizi 2,5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Borsa İstanbul'da iki rekor

Borsa İstanbul'da iki rekor
Borsa günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü

Borsa günün ilk yarısında 117.000 puanın üzerini gördü