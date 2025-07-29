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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 10.555,20 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybederek 10.542,09 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 13,11 puan ve yüzde 0,12 artışla 10.555,20 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,08, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,59 ile inşaat, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,41 ile turizm oldu.

Küresel piyasalarda, ABD ile diğer ülkeler arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu haber akışına karşın uygulanacak tarifelerin küresel ekonomiye etkilerine dair belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi, toptan eşya stokları, konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 puanın direnç, 10.500 ve 10.400 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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