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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,45 yükselişle 9.353,61 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 24.04.2025 - Güncelleme : 24.04.2025
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Dün yurt içinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla işlemler gerçekleşmezken, salı günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,10 değer kaybederek 9.312,13 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,48 puan ve yüzde 0,45 artışla 9.353,61 puana çıktı.

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Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,89 ile taş toprak, en fazla kaybettiren ise yüzde 0,68 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, tarifelerin ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik belirsizlikler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın sık değişen söylemlerinin etkisiyle karışık bir seyir izleniyor.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, G20, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki temaslarını sürdürürken, Washington'da ABD Hazine Bakanı Bessent ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın da katıldığı görüşmenin, yapıcı bir havada gerçekleştiğine işaret edildi.

Analistler, bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi, ABD'de dayanıklı mal siparişleri, haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve mevcut konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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