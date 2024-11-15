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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,29 yükselişle 9.447,70 puandan başladı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 15.11.2024 - Güncelleme : 15.11.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,28 puan ve yüzde 0,29 artışla 9.447,70 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,18, holding endeksi yüzde 0,20 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran sektör yüzde 0,48 ile ulaştırma oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.420,42 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonominin faiz indirimlerinde acele edilmesini gerektirecek sinyaller vermediğine ilişkin açıklamalarının ardından karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu verilerinin, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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