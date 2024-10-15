Dolar
34.27
Euro
37.41
Altın
2,654.12
ETH/USDT
2,620.20
BTC/USDT
65,765.00
BIST 100
8,704.45
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara’da "Afete Hazır Türkiye: Gençlerin Gözünden Afet Politikaları" projesinin kapanış programında konuşuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Filistin'in Geleceği Konferansı'na katılıyor MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,12 yükselişle 8.709,81 puandan başladı.

Mahmut Çil  | 15.10.2024 - Güncelleme : 15.10.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,62 puan ve yüzde 0,12 artışla 8.709,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,23 ve holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,64 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 1,10 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,99 değer kaybederek 8699,19 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de ekonominin "yumuşak iniş" yapabileceğine yönelik beklentilerin güçlü kalmasıyla pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de enflasyonun hedeflenen seviyeye ineceğine yönelik iyimserlik varlığını korumaya devam ederken, ülkede hafta boyunca açıklanacak verilerin ve şirketlerin finansal sonuçlarının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de New York Fed imalat endeksinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.800 ve 8.900 seviyelerinin direnç, 8.700 ve 8.490 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Aşırı sıcaklıkların getirdiği kuraklık ve dengesiz yağışlar tarımsal üretimi etkiliyor
İzmir'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 3 şüpheli yakalandı
MİT, terör örgütü El Kaide üyesi Ahmet Baykara'yı Afrika'da yakaladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ulaştırma alanındaki yatırım ve hamlelerimizi 'durmak yok, yola devam' diyerek sürdüreceğiz
Yabancıların çalışma iznine ilişkin muafiyet süreçleri kolaylaştırılacak

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı

TCMB'nin ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet