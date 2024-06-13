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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,52 yükselişle 10.320,02 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 154,49 puan ve yüzde 1,52 artarak 10.320,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,34 ve holding endeksi yüzde 1,25 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,38 ile ticaret oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,14 artışla 10.165,52 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, dün ABD'de enflasyonun yavaşlama sinyalleri vermesine karşın ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirim beklentisini 3'ten 1'e indirmesiyle karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında sıkı duruşunu öngörülenden daha uzun süre sürdüreceği endişeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda değişim göstermezken yıllık bazda yüzde 3,3 artışla beklentilerin altında kaldı. Böylece, ülkede enflasyon mayısta, Temmuz 2022'den bu yana ilk kez aylık bazda değişim göstermedi.

Öte yandan dün akşam Fed para politikası kararlarını ve ekonomik projeksiyonlarını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.

Fed Başkanı Jerome Powell toplantı sonrası yaptığı açıklamalarda, ABD'de açıklanan enflasyon verilerini "ilerleme" olarak gördüklerini ancak para politikasını gevşetmeye başlamalarına izin verecek güvene sahip olduklarını düşünmediklerini ifade etti.

Bugün yurt içinde konut satışları, kısa vadeli dış borç ve haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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