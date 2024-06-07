Dolar
32.26
Euro
35.12
Altın
2,350.61
ETH/USDT
3,815.80
BTC/USDT
71,115.00
BIST 100
10,215.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'la sözleşme uzatılmasına ilişkin imza töreni gerçekleştiriliyor
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 yükselişle 10.322,45 puandan başladı.

İ  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,76 puan ve yüzde 0,42 artarak 10.322,45 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,99 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren yüzde 0,17 ile sigorta oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,69 azalışla 10.279,69 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmesine karşın yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak istihdam raporu verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 31 Mayıs haftasında 94,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, yabancıların DİBS stoku 9 milyar 935,7 milyon dolarla Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Böylece yurt dışında yerleşikler 2012'den bu yana ilk kez 10 hafta üst üste DİBS'te alım tarafında yer aldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık verilerine göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta yaklaşık 37 milyar lira azalarak, 2 Şubat haftasından bu yana en güçlü düşüşünü kaydetti.

Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.400 ve 10.500 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
10 soruda hac ile ilgili merak edilenler
Aileyi tehdit eden risklere karşı strateji belgesi hazırlanacak
Bakan Göktaş, işaret diliyle "Türk İşaret Dili Bayramı"nı kutladı
Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar'dan "ses kaydı" açıklaması
DDK Başkanı Yunus Arıncı, Takasbank Genel Müdürlüğüne atandı

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin tarım dışı istihdam verisine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı
Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 143,6 milyar dolar oldu
KKM stokunda son 4 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti

KKM stokunda son 4 ayın en hızlı düşüşü gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet