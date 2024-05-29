Dolar
32.25
Euro
35.04
Altın
2,351.74
ETH/USDT
3,835.50
BTC/USDT
68,201.00
BIST 100
10,699.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 yükselişle 10.693,02 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,53 puan ve yüzde 0,15 artarak 10.693,02 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,17 ve holding endeksi yüzde 0,02 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,96 ile inşaat olurken, en çok kaybettiren yüzde 1,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,19 artışla 10.677,49 puanla tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyona ilişkin endişelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliği beslemesiyle karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin Fed'in Bej Kitap raporuna çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Almanya’da öncü enflasyon ile ABD’de Fed’in Bej Kitap raporunun yanı sıra banka yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.600 ve 10.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan'ın "kültürel soykırım" girişimine karşı duran Türkler göçe zorlandı
Araç muayene hizmetleri yeniden özelleştirme kapsamına alındı
Mersin'deki 11 kişinin öldüğü kazada otobüs şoförü "tek ve asli kusurlu" sayıldı
Kahramanların hatıralarıyla yola çıkan müze Çanakkale ruhunu Türkiye'nin dört bir yanına taşıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethederken sahip olduğu inanç bize ilham vermektedir

Benzer haberler

ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

ASELSAN'dan 421,6 milyon avroluk ilave sözleşme

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar karışık seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor

ABD'de takas süresi 1 güne düşüyor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet