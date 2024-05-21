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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,26 yükselerek 10.767,34 puandan başladı.

Selcan Bedirhanoğlu  | 21.05.2024 - Güncelleme : 21.05.2024
Borsa güne yükselişle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,76 puan ve yüzde 0,26 artarak 10.767,34 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 ve holding endeksi yüzde 0,38 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,20 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 0,55 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi dün yüzde 0,90 yükselişle 10.739,57 puana çıkarak günü rekor kapanışla tamamladı.

Analistler küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün de banka yetkililerinin devam etmesi beklenen açıklamalarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşmanın yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Yurt içinde ise dün, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürmeye kararlı olduklarını belirterek, "Gelecek sene enflasyonu yüzde 14'e, bir sonraki sene de tek haneye düşürmek için maliye, para ve gelirler politikasında geri adım atmayacağız." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde cari işlemler ve dış ticaret dengesi ile ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 11.000 seviyelerinin direnç, 10.500 ve 10.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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