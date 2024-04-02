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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından güne yüzde 0,31 yükselişle 9.186,00 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,46 puan ve yüzde 0,31 değer kazanarak 9.186,00 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,11 ile orman kağıt basım olurken, tek kaybettiren ise yüzde 1,51 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,10 değer kazancıyla 9.079,97 puandan tamamladı.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin ekonomik aktivitenin güçlü kaldığına işaret etmesinin ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem atacağı adımlara ilişkin belirsizliğin artmasıyla karışık bir seyir izlendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve Almanya'da öncü enflasyonun yanı sıra ABD'de JOLTS açık iş sayısı, fabrika siparişleri ile dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 seviyelerinin direnç, 9.100 ve 9.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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