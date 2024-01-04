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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 yükselişle 7.421,86 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,83 puan ve yüzde 0,13değer kazanarak 7.421,86 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,10 ve holding endeksi yüzde 0,01 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün, satış ağırlık bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,78 değer kaybıyla 7.412,04 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarının faizlerin piyasa beklentilerinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini göstermesinin ardından negatif bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali hafta başında yüzde 85 seviyesinde bulunurken, bu ihtimal tutanakların ardından yüzde 70'e geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamının yanı sıra haftalık işsizlik maaşı başvuruları ile hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.600 puanın direnç, 7.400 ve 7.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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