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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,24 artışla 8.161,14 puanla başladı.

Duhan Değirmenci  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 19,80 puan artışla ve yüzde 0,24 değer kazanarak 8.161,14 puana çıktı.

Bankacılık endeksi önceki kapanışının hemen üzerinde ve holding endeksi yüzde 0,76 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,81 ile elektrik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,41 ile madencilik oldu.

Dün alıcılı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,06 değer kazancıyla 8.141,33 ile rekor seviyeden tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımının sonuna geldiğine ilişkin öngörülerin güçlenmesine karşın Çin ekonomisine ilişkin verilerden alınan olumsuz sinyallerle negatif bir seyir izlenirken, bugün gözler dünya genelinde açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine çevrildi.

Analistler, Çin ekonomisinde bugün açıklanan verilerin ülke ekonomisindeki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret ederek, Caixin hizmet sektörü PMI'ın 51,8 ile beklentilerin altında kaldığını ve bileşik PMI'ın önceki aya göre gerileyerek 51,7 gerçekleştiğini belirtti.

Öte yandan, dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), eksik belge ya da bağımsız denetim beyanı ile ilgili usulsüzlükleri gideren şirketlerin kredi kısıtlamasını kaldırma kararı aldı. Karara göre, döviz pozisyonundan dolayı kredi alamayan şirketler, yabancı para (YP) pozisyonunu limitin altına düşürmeyi taahhüt ederse kredi kullanabilecek.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ve bileşik PMI, Avro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.200 ve 8.300 seviyelerinin direnç, 8.100 ve 8.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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