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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,73 yükselişle 7.964,57 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 31.08.2023 - Güncelleme : 31.08.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,44 puan artışla ve yüzde 0,73 değer kazanarak 7.964,57 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,85 ve holding endeksi yüzde 0,57 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,04 ile elektrik, tek gerileyen ise yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Salı günü dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,44 değer kaybıyla 7.907,13 puandan tamamladı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 8.013,52 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik iyimserlikle risk iştahının yükselse de Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyaller, ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini gösterirken, bu durum Pasifik Okyanusu'nun iki cephesinde farklı fiyatlamalara sebep oluyor.

ABD ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme verisi yüzde 2,4'ten yüzde 2,1'e revize edilirken, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte beklenenden daha az büyüdüğünü ve istihdam artışının da beklenenden fazla yavaşladığını gösteren verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in eylül toplantısında politika faizini sabit tutacağına yönelik beklentiler yüzde 90'a yaklaştı.

Öte yandan, analistler, bugün VİOP'ta vade sonu olması nedeniyle pozisyon kapatma ve taşıma işlemelerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Bugün yurt içinde 2. çeyrek büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Piyasası Kurulu (PPK) toplantı özeti, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.200 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin 2023'ün 2. çeyreğinde yüzde 3,32 arttığını öngörüyor.

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