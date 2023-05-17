Dolar
19.75
Euro
21.41
Altın
1,987.89
ETH/USDT
1,804.60
BTC/USDT
26,811.00
BIST 100
4,638.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 artışla 4.605,61 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 17.05.2023 - Güncelleme : 17.05.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,90 puan ve yüzde 0,35 değer kazanarak 4.605,61 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94 ve holding endeksi yüzde 0,47 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,15 ile orman, kağıt, basım, en çok kaybettiren yüzde 0,50 ile spor oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 1,97 değer kazanarak günü 4.589,71 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizi ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerle negatif bir seyir izlendiğini ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, dün borç limitine ilişkin Kongre liderleriyle bir araya gelirken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, hafta sonuna kadar anlaşma sağlanmasının mümkün olduğunu, anlaşmanın o kadar da zor olmadığını dile getirdi.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri, sözle yönlendirmelerine devam ederken, New York Fed Başkanı John Williams, enflasyonun kabul edilemez derecede yüksek olduğunu kaydetti. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise haziran toplantısı için herhangi bir karar vermediğini belirterek, faiz indirimlerini tartışmak için çok erken olduğunu söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde kısa vadeli borç istatistikleri ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici fiyat endeksi ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıç verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.700 ve 4.750 seviyelerinin direnç, 4.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Adası'nda karaya oturan gemi Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarıldı
Şişli’de apartman dairesinde çıkan yangında 3 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Charlie Hebdo dergisine tepki
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Charlie Hebdo dergisine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Mayıs'ta genç kardeşlerimin güçlü desteğine güveniyorum

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Borsa günü yükselişle tamamladı

Merkez Bankası, bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı aldı

Merkez Bankası, bazı ihtiyaç kredilerinde menkul kıymet tesisi kararı aldı
Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet