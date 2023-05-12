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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,02 artışla 4.897,32 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl  | 12.05.2023 - Güncelleme : 12.05.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 49,31 puan ve yüzde 1,02 değer kazanarak 4.897,32 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,58 ve holding endeksi yüzde 0,98 artış kaydetti. Kazandıran tüm sektör endeksleri arasında en fazla artan bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 7,87 değer kazanarak günü 4.848,01 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de devam eden borç limiti krizi ve para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının sürdüğünü, yurt içi piyasaların ise pozitif ayrıştığını söyledi.

Dün borç limitine ilişkin açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD'nin temerrüde düşmesi halinde bu durumun sadece ABD için değil, küresel ekonomi için de çok ciddi yansımaları olacağı uyarısında bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da ABD'nin borç yükümlülüklerini yerine getirmemesinin son birkaç yıldaki kazanımları tehdit edebileceğini ve küresel bir gerilemeyi ateşleyebileceğini dile getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile kongre liderlerinin bugün yapacağı toplantının ertelendiğine yönelik haberler öne çıkarken, erteleme sebebinin alt komisyonlardaki hazırlıkların yetişmemesinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış hacmi, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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