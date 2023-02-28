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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 5.229,30 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.02.2023
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 31,86 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.229,30 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,46 ve holding endeksi yüzde 0,42 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,34'le taş, toprak, en çok kaybettiren yüzde 0,81'le orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 2,74 artışla 5.197,44 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceğine ilişkin beklentilerle küresel pay piyasalarında risk iştahının arttığını söyledi.

Fed'in mart, mayıs ve haziran ayı toplantılarında 25'er baz puanlık faiz artışına gideceğine kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, açıklanacak veri ve yetkililerin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda oynaklığın sürmesine neden olabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde 4. çeyrek büyüme, yurt dışında ABD'de toptan eşya stokları ve konut fiyat endeksi verilerinin izleneceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.250 ve 5.340 seviyelerinin direnç, 5.150 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistler, Türkiye'de Gayrisafi Yurt içi Hasılanın geçen yılın 4. çeyreğinde yüzde 2,8 arttığını öngörüyor.

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