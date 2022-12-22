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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 artışla 5.462,18 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 22.12.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,05 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 5.462,18 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,11 ve holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 1,12'yle finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi dün yükseliş eğilimini sürdürerek 5.491,10 puanla tarihi zirvesini görürken, kapanış rekorunu da yüzde 0,19 geliştirdi ve 5.429,13 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD'de beklentilerden iyi gelen verilerin ardından güçlenen tepki alımlarının etkisiyle Noel tatili öncesi toparlanma eğiliminin öne çıktığını söyledi.

Yurt içi piyasaların ise yukarı yönlü hareketine devam ettiğine dikkati çeken analistler, yatırımcıların bugün açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına odaklandığını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD ve İngiltere'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, Para Politikası Kurulu'nun ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırmaya karar verdiği bildirilmişti.

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