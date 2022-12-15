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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,13 artışla 5.174,41 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 15.12.2022
Borsa güne yükselişle başladı

Istanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,91 puan ve yüzde 2,13 değer kazanarak 5.174,41 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,22 ve holding endeksi yüzde 1,84 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 3,99'la iletişim oldu.

BIST 100 endeksi dün 5.302,14 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından gelen satışlarla düşüşe geçti ve günü yüzde 3,61 değer kaybıyla 5.066,50 puandan tamamladı.

Küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dünkü faiz kararının ardından gözler bugün Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının toplantılarından çıkacak kararlara çevrilirken, yoğun veri gündeminin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Piyasalarda, önceki toplantılarında 75'er baz puan faiz artıran ECB ve BoE'nin sıkılaşma hızını 50 baz puana indirebileceği fiyatlanıyor. Buna karşın her iki banka için 75 baz puanlık faiz artırımlarının da masada kalmaya devam ettiği görülüyor.

Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) dün yılın son toplantısında politika faizini 50 baz puan artırarak 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 4,25-4,50 aralığına yükseltti. Banka, her ne kadar faiz artırım hızını yavaşlatsa da Fed üyelerinin federal fon oranına ilişkin tahminleri 2023 sonu için yüzde 4,6'dan yüzde 5,1'e çıktı.

Analistler, Fed'in gelecek yıl faiz artırımlarına devam edeceği ve 2024'e kadar politika faizinde indirim sürecinin başlamayacağına işaret etmesinin, piyasalar tarafından "şahin" algılandığını söyledi.

Beklenenden düşük enflasyon verilerine rağmen Fed'in sıkı duruşunu koruduğunu vurgulayan analistler, buna bağlı olarak küresel pay piyasalarının negatif bir seyir izlediğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, ABD'de sanayi üretimi ve perakende satışların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 seviyesinin destek, 5.250 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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