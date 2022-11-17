Dolar
18.62
Euro
19.33
Altın
1,766.13
ETH/USDT
1,198.20
BTC/USDT
16,578.00
BIST 100
4,622.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "81 İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın öncesinde açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,39 artışla 4.686,54 puandan başladı.

Muhammed Said Tanıl   | 17.11.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 18,02 puan ve yüzde 0,39 değer kazanarak 4.686,54 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,76 ile gıda, içecek, en çok kaybettiren yüzde 0,28 ile orman, kağıt, basım oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,25 artarak 4.668,52 puanla kapanış rekorunu kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 4.784,01'e taşıdı.

Analistler, resesyon endişelerinin artmasıyla küresel pay piyasaların negatif bir seyir izlediğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin fiyatlamalar üzerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.

ABD'nin tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talep güçlü kalmayı sürdürürken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 aylık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 50 baz puan ile Ağustos 2019'dan bu yana en geniş pozisyonda bulunuyor.

Bugün yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de konut başlangıçları ve haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, ABD ve Avrupa merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında olduğunu kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.650 ve 4.600 seviyelerinin destek, 4.700 ve 4.750 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK’lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
"İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi"nde 10 günlük kura takvimi tamamlandı
Kars'ın Sarıkamış ilçesi karla beyaza büründü
Bursa'da sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Bingöl'de kar etkili oldu

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar negatif seyrediyor

Borsa günü rekorlarla tamamladı

Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti

Hisse senedi yatırımcısı 3 milyonu geçti
Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,9 arttı

Konut Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,9 arttı
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet