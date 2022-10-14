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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,73 artışla 3.615,02 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 14.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 61,59 puan ve yüzde 1,73 değer kazanarak 3.615,02 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,81 ve holding endeksi yüzde 1,61 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,98'le madencilik, tek kaybettiren yüzde 0,24'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,01 değer kazancıyla 3.553,43 puandan tamamladı.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımları yolundan dönmeyeceğini kabullendiğini belirterek, odağın enflasyon ve resesyon endişelerinden bilanço sezonuna çevrildiğini, yüksek karlılık beklentilerinin yanı sıra tahvil piyasasındaki görece rahatlamanın da etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), eylülde aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,2 ile beklentilerin üzerinde artmasının ardından, Fed'in kasım ayı toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına gideceği ihtimali yüzde 98'e yükselirken, 100 baz puanlık artırım beklentileri de fiyatlamalara girdi.

Bugün ABD'de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup ve Wells Fargo gibi önde gelen şirketlerin finansal sonuçlarının açıklanacağını aktaran analistler, hisse ve sektör bazlı hareketliliğin artabileceğini ifade etti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise yurt içinde konut satışları, yurt dışında ise ABD'de perakende satışların öne çıktığını vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın destek, 3.690 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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