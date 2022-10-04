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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,28 artışla 3.435,59 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.10.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 43,47 puan ve yüzde 1,28 değer kazanarak 3.435,59 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksleri yüzde 0,74 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,26'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün bankacılık hisselerine gelen alımların genele yayılması ile günü yüzde 6,67 değer kazancıyla 3.392,13 puandan tamamladı.

Analistler, artan "resesyon" uyarıları ve zayıf ekonomik verilerin, merkez bankalarını "şahin" para politikaları konusunda gevşemeye itebileceği beklentilerinin oluştuğunu belirterek, küresel tahvil faizlerinde yaşanan düşüşün de risk iştahındaki toparlanmaya katkı sağladığını söyledi.

Piyasalarda dalgalanmanın bir müddet daha sürebileceğine işaret eden analistler, bugün yatırımcıların odağında merkez bankası yetkililerinin açıklamalarının bulunduğunu, veri gündeminde ise yurt içinde reel efektif döviz kuru, ABD'de fabrika siparişleri ve JOLTS açık iş sayısı ile Avro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi'nin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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