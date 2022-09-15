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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 artışla 3.452,15 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 15.09.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,19 puan ve yüzde 0,15 değer kazanarak 3.452,15 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,53 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,41'le menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve yüzde 0,59 değer kazanarak 3.446,96 puandan kapandı.

Bu arada Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, BIST 50 endeksinde yer alan paylar için dün getirilen açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının bugünkü seansta da uygulanacağı bildirildi.

Analistler, küresel piyasalarda enflasyon, resesyon ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısında "şahin" duruşunu koruyacağı endişeleri ile oynaklığın arttığını söyledi.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek haftaki toplantısında 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

Piyasalardaki dalgalı seyrin Fed'in toplantısına kadar sürebileceğini vurgulayan analistler, bugün yurt içinde konut satışları ve bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.360 ve 3.280 seviyelerinin destek, 3.500 ve 3.550 puanın direnç konumuna geldiğini ifade etti.

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