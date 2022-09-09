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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,81 artışla 3.465,10 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 09.09.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 27,69 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.465,10 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,02 ve holding endeksi yüzde 0,77 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,36'yla menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 0,68'le finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,02 artarak 3.437,41 puan ile tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 3.505,65 puana taşıdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Avrupa Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 82 ihtimalle 75 baz puan faiz artırması bekleniyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.500 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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