Dolar
18.22
Euro
18.21
Altın
1,703.85
ETH/USDT
1,594.10
BTC/USDT
20,090.00
BIST 100
3,175.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hablemitoğlu suikastı zanlılarından Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı. -VTR
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,76 artışla 3.166,49 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 02.09.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 23,74 puan ve yüzde 0,76 değer kazanarak 3.166,49 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,76 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, dün küresel çapta düşük seyreden risk iştahının etkisiyle günü yüzde 0,90 azalışla 3.142,74 puandan tamamladı.

Analistler, enflasyonist endişeler nedeniyle merkez bankalarının atacağı agresif politika adımlarının, halihazırda yavaşlayan ekonomileri resesyona itebileceği beklentileri ile piyasalarda temkinli seyrin sürdüğünü söyledi.

Hem ABD Merkez Bankası'nın (Fed) hem de Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bu ayki toplantılarında 75 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimalinin arttığına işaret eden analistler, bugün ABD'nin istihdam raporunda yer alan verilerin fiyatlamaların şekillenmesi açısından önem taşıdığını kaydetti.

Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdam artışının yavaşlayacağına, ancak işsizlik oranının yüzde 3,5'de sabit kalarak karışık sinyal vereceğine işaret ediyor.

Analistler, bugün ayrıca ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) verilerinin de takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.200 seviyesinin direnç, 3.050 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtay 151 sözleşmeli personel alımı yapacak
ALES sonuçları açıklandı
Milli Savunma Bakanı Akar: Yunanistan'ın şımarıklığına her zaman, her yerde cevap verdik, vermeyi sürdüreceğiz
1500 hakim ve savcı adayı alınacak
Bakan Dönmez, G20 Enerji Bakanları Toplantısı'nda konuştu: Farklı birtakım enerji verimliliği politikalarına ihtiyaç var

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar ABD'nin istihdam verilerine odaklandı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı

Borsadan son 13 yılın en iyi aylık performansı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı

Küresel piyasalar imalat sanayi verilerine odaklandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet