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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,17 artışla 2.412,35 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 07.07.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 4,20 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 2.412,35 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,17'yle tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 4,59'la madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün alış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü yüzde 1,56 artışla 2.408,15 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ait tutanakların bankanın enflasyonu düşürme kararlılığını göstermesi ile pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Bugün yatırımcıların odağında Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantı tutanaklarının bulunduğunu aktaran analistler, veri gündeminde ise yurt içinde para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ADP özel sektör istihdamı ve dış ticaret dengesi verilerinin öne çıktığını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.460 ve 2.500 seviyelerinin direnç, 2.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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